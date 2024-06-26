Naci Görür Bingöl depremi sonrası o bölgeyi işaret edip uyardı!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:21
Bingöl Karlıova'da sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Goynuk (DAF) arasının problemli olduğuna dikkat çekti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah saat 07.42'de Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN KARLIOVA UYARISI
Deprem uzmanları uzun zamandır Bingöl Karlıova'ya dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından da Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Bölgeyi sürekli uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirtti.
Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle." ifadelerini kullandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı