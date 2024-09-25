Naci Görür Bitlis depremi sonrası uyardı! Bölgeyi işaret etti 'çevresine dikkat' dedi

25 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:22

AFAD verilerine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası şehirde panik havası yaşanırken bazı okullarda tedbir amaçlı derslere ara verildi. Yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür bölgeyi işaret etti 'dikkat' dedi.

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Kandilli Rasathanesi​'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis​'in Tatvan​ ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedilirken deprem​ çevre illerde de hissedildi. AFAD​ ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak açıkladı.

Yaşanan depremin ardından gözler deprem bilimcilere ve uzmanlara çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BİTLİS​ DEPREMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Deprem ve bölge hakkında bilgiler veren Görür, Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

X hesabından açıklamalarda bulunan Görür, "Bitlis-Yumrukaya/ Tatvan’da 4,7 deprem oldu. Daha once buralarda deprem beklediğimizi söylemiştik zira 6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis- Zagros hattına ve Van Gölü güneyine baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat" diyerek uyardı.

"YENİ BİR DEPREM ÜRETEBİLECEK FAY"

Deprem sonrası katıldığı bir canlı yayında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var." dedi.