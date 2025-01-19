Naci Görür bölge ismi vererek uyardı! ‘250 yılda bir deprem üreten fay için süre bitti’ 

19 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:30

Deprem uzmanı Naci Görür, 250 yılda bir deprem üreten Yedisu Fayı için bu sürenin dolduğunu belirtti. Ünlü Jeolog, 6 Şubat depreminde dahi kırılmayan faydaki enerji birikimine dikkat çekerken bölgedeki illerde yaşayanları endişelendirdi

Neden olduğu yıkım, binlerce can kaybıyla zihinlerde derin yaralar bırakan 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü yaklaşırken, 7.5 ve 7.4 büyüklüğündeki sarsıntılara rağmen kırılmayan Yedisu Fayı bölge halkına endişe vermeye devam ediyor. Büyük deprem üretme potansiyeline sahip fay hakkında konuşan uzman Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

ERZİNCAN İLE KARLIOVA ARASINDA!

Sözcü TV'de katıldığı programda canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür "Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla" diyerek Yedisu Fayı’na işaret etti. Sadece kendisinin değil birçok yer bilimcinin Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ettiğini belirten Görür “Kehanete falan lüzum yok.” İfadelerin kullandı.

"250 YILLIK PERİYOT DOLDU"

Yedisu Fayı için “Deprem tekerrür etme periyodu doldu” diyen Görür özlerini şöyle sürdürdü: “Bu fay, 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası. 1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi.”

"YAKIN ZAMANDA DEPREM İHTİMALİ FAZLA"

Şubat 2022’deki depremlerin de Yedisu Fayı üstüne enerji transfer ettiğini belirten Görür, “Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım. Senelerce "Maraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin" diye bağırdık, deprem geliyor diye. Orada yaşayan bütün insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Akla gelen her devlet yetkilisine bu raporları yazdık. Biz bilim dünyası olarak daha ne yapalım?” diye konuştu.