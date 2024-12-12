Naci Görür Çanakkale depremi sonrası uyardı! 'Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek'

12 Aralık 2024 15:30 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:50

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’da kırılması beklenen faya dikkat çekip kritik uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem​ Dairesi'nden alınan verilere göre Çanakkale’nin Eceabat​ ilçesi açıklarında Saros Körfezi'nde, saat 14.34’de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 25.5 km olarak ölçüldü. Sarsıntı Tekirdağ başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi.

Vatandaşlar arasında paniğe neden olan deprem ile ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından depremle ilgili bir paylaşım yapan Görür kritik bir uyarıda bulundu.

"MARMARA’DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ ETKİLEYECEK"

Marmara'ya dikkat çeken Görür "Saros Körfezi, Çanakkale​ Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" dedi.