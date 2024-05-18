Naci Görür deprem için en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı: Zamanı geldi, tarih tekerrür edecek

18 May 2024 22:16 - Güncelleme : 18 May 2024 22:33

6 Şubat 2023'te 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş depremlerinin ardından beklenen büyük Marmara depremi için uzmanlardan uyarı gelmeye devam ediyor.

Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Tarihin tekerrür etmemesi için yeni uyarılarda bulunan Naci Görür, "Marmara ve İstanbul için bas bas bağırıyoruz ama korkuyorum ki tarih tekerrür edecek" dedi.

Youtube'da yayınlanan 'Asena Kılıç ile Meslek Sırrı' programına katılan deprem uzmanı Naci Görür'ün açıklamaları şöyle:

"DEFALARCA UYARDIK AMA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını biz anlattık. Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık. Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra 'Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın.' diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüyorduk. Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık. Cumhurbaşkanlığından tut bakanlara kadar, o bölgenin milletvekillerine, belediye başkanlarına, valilerine kadar buraya deprem gelebilir, kentleri hazırlayın dedik ama hiçbir şey yapılmadı.

MARMARA VE İSTANBUL UYARISI: KORKARIM TARİH TEKERRÜR EDECEK

Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler, 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek.

EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİ 3 YERİ AÇIKLADI: ZAMANI GELDİ

Deprem Türkiye'nin gerçeği. Çok endişem ettiğim yerler koordinat olarak 'Tunceli Yöresi, Erzincan, Bingöl-Karlıova arası. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş.

MARMARA DEPREMİ Mİ DAHA YAKIN TUNCELİ DEPREMİ Mİ?

Onu kestirmek zor ama Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi.

"DEPREMİ DURDURAMIYORUZ"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 13 milyon senedir depremler devam ediyor. Bu mekanizma çalıştığına göre de bu coğrafyada depremler milyonlarca sene de devam edecek. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak, burayı yurt tuttuysak, bir gecede binlerce insanımızı toprağa gömmek istemiyorsak oturduğumuz yerleri deprem dirençli yapacağız. Çünkü depremi durduramıyoruz."