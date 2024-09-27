Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette 

27 Eylül 2024 21:05 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:11

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme dair ikazlarını sürdürüyor. Son olarak Kütahya'ya dikkat çeken Görür, "Diri faylar konsantre olmuş vaziyette, büyük depremler üretme potansiyeli var" dedi. Görür, kentin sıvılaşmış bir zemini olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda vatandaşlara uyarılar yapmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya​'ya giden Görür burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görür, Kütahya'nın genişleyen bir şehir olduğunu ve yapılaşma süreçlerinde deprem riskinin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Görür, Anadolu’nun farklı bölgelerinde deprem bilincini artırmak ve dayanıklı binaların inşa edilmesini sağlamak için halkı bilgilendirdiğini ifade etti.

"6 İLA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER BÖLGEDE GÖRÜLÜYOR"

Geçmişte Kütahya'da büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Görür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda. Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları​ bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Tarihte Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşanmış. Genellikle 6 ile 7 büyüklüğünde depremler bölgede sık görülüyor."

Prof. Dr. Görür, Kütahya'nın gün geçtikçe gelişen bir şehir olduğunu, yapılaşmada deprem riskinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor." dedi.

KÜTAHYA'NIN ZEMİNİNE DİKKAT ÇEKTİ!

Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." ifadelerini kullandı.