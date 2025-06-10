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 | Banu İriç

Naci Görür 'Geriliyor' diyerek deprem sonrası uyardı

Kütahya'nın Simav ilçesi bugün bir kez daha depremle sarsıldı. Günlerdir aralıklarla depremlerin yaşandığı bölgede meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı.

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Naci Görür 'Geriliyor' diyerek deprem sonrası uyardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 18:42

Kütahya günlerdir aralıklarla meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Bugün Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür bölgeyle ilgili dikkat çeken bir uyarı paylaştı.

Naci Görür 'Geriliyor' diyerek deprem sonrası uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.15’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sarsıntı Simav’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Naci Görür 'Geriliyor' diyerek deprem sonrası uyardı

"DEPREM DİRENÇLİ YERLEŞİM ALANLARI TALEP EDİLMELİDİR"

Sosyal medya hesabından harita eşliğinde bir paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde Kütahya’da yaşanan depremlere dikkat çekti. Görür, “Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonu’nda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor” ifadelerini kullandı.

Görür, açıklamasının sonunda “Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır” diyerek, yapılaşmada dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

https://x.com/nacigorur/status/1932437590063423752

ETİKETLER
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#naci görür
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#Simav
#Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (afad)
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