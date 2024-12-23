Naci Görür İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı! O fay hattına dikkat çekti

23 Aralık 2024 08:52 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:56

Marmara'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla da 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe yaşanan depremlerle ilgili açıklama geldi. Görür İstanbul'da deprem beklediği noktayı açıkladı.

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Geçtiğimiz günlerde Marmara 3.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı, saatler sonra ise Muğla'da 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Muğla ve Marmara'da yaşanan depremleri değerlendirdi. Marmara'da 4'ten küçük depremleri değerlendirmediklerini söyleyen Görür, "Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz" dedi.

"ART ARDA DEPREMLER OLUYOR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Girit adası açıklarında art arda depremler oluyor. En son deprem 4,8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

"KUMBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Görür, önceki gün Avcılar'da 3 büyüklüğünde, dün ise Marmaraereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Görür, Marmara'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmaraereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor. Sevgiyle" diye yazdı.