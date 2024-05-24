Naci Görür İstanbul'daki görüntüleri izledi, deprem uyarısı yaptı: Acımadan yapılmalı

24 May 2024 09:41 - Güncelleme : 24 May 2024 09:44

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara ve İstanbul’da beklenen büyük deprem için uyarılarda bulundu. İstanbul ve Marmara Bölgesi için kesin deprem olacağını vurgulayan Naci Görür, "Bugün mü olur yarın mı bilmiyoruz ama 7,5'e varan deprem olacak" demişti.

Naci Görür bu kez beton yığınına dönen İstanbul’un havadan çekilen görüntülerini yorumladı. Deprem Uzmanı Görür şu ifadeleri kullandı:

''İlçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır.''

''HİÇ ACIMADAN KEPÇEYİ VURACAKSIN''

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:

''O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur. Bu duruma izin veren ve onu öyle kabul eden anlayışta da bir yanlışlık var. İşin başında zaten öyle bir kent, öyle bir planlama zaten olmazdı. Ama olmuş, böyle bir hata yapılmış. Şimdi ne yapacağız diyorsanız; o ilçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Ona göre de bir yasa çıkaracaksın. Bunun başka yolu yok. Yıktığın yerde de aynı şekilde, ev yapayım derseniz yanlış yaparsınız.''

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU

Naci Görür şöyle devam etti:

''Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır. Yapılacak şey, anlattığım gibi 6 bileşen üzerinde duracaksın. Çok yoğun bir bölgede, dönüşüm alanı yapacaksın. Dönüşüm alanında 10 bin ev yaptıysan, o kentin içinde 10 bin problemli evi yıkacaksın. Orayı ferahlatacaksın. Yeşil alana, parka dönüştüreceksin. Ve oradan çıkacak insanlara da ‘senin evin bu’ diyeceksin. O zaman halk da memnun olur. Halka tepeden bakarsan, uzak yerlere gönderirsen, halk onu istemez. İlçenin içerisinde güzel bir yerde usulüne uygun, ‘mis gibi deprem dirençli evler’ yaparsanız, o bölgeleri de yıkıp yeşil alana dönüştürürseniz kimse bir şey demez. En kötü durumda bile can güvenliği önemlidir. Kamu yararı önemlidir. Devlet şefkatli ve anlayışlı olmalıdır. Ne vatandaş rant peşinde koşmalı ne de yönetimler rant peşinde olmamalıdır.''

ÇORUM-AMASYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Çorum ve Amasya yakınlarında 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası da açıklamalarda bulunan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

''Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.''