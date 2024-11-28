Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrası 6 Şubat'ı işaret etti

28 Kasım 2024 15:54 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:55

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, 6 Şubat 2023 depremlerini işaret etti.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş​'ta depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölgede sık sık meydana gelen depremler paniğe neden oluyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ta bu sabah korkutan bir deprem​ daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada AFAD​ ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taraması için yönlendirildiğini, herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Vali Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama da yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür şu ifadeleri kullandı: