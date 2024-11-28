Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrası 6 Şubat'ı işaret etti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, 6 Şubat 2023 depremlerini işaret etti.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölgede sık sık meydana gelen depremler paniğe neden oluyor.
Son olarak Kahramanmaraş'ta bu sabah korkutan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: OLUMSUZ DURUM YOK
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taraması için yönlendirildiğini, herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Vali Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama da yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:
"Gücüksu-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor. Bu deprem 6 Şubattaki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı."