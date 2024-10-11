Naci Görür “muhakkak deprem olur” diyerek uyardı: Ben ölmezsem çocuğum ölür!

11 Ekim 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:23

Prof. Dr. Naci Görür'ün çarpıcı uyarılarıyla deprem gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük tehlike çanları çalan Görür, "Milyonlarca yıl boyunca bu sınır çalışmaya devam edecek ve muhakkak deprem olur" dedi. Görür, deprem dirençli kentler için acil önlemler alınması gerektiği vurguladı.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde deprem uyarısında bulundu. TGRT Haber canlı yayınında Bartın’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, “Bu herhangi bir haberci değil, bu Bartın depremi de değil. Neden Bartın depremi dediler bilmiyorum. Batı Karadeniz​ havzasında graben ve horstların bulunduğu bölgede meydana gelmiş bir deprem. Bunun herhangi bir şeye etkisi falan yok. Karadeniz’de özgün faylar vardır. Hem batı hem doğu Karadeniz’de kıta kenarında olan yerlerde faylardan dolayı birtakım depremler meydana gelir. Türkiye’deki fay sistemiyle de bir ilgisi yoktur.” diye konuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin levha sınırı üzerinde yer aldığını belirten Görür, bu bölgede büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"MUHAKKAK DEPREM OLUR"

“Bir ülkede deprem adına yapılan şeyler faydalıdır” diyen Görür, “Doğru bir takvimde, ilim ışığı altında, mühendislik hizmetiyle verilirse o zaman deprem dirençli kentleri oluşturabilirsiniz. Gerekeni yapmazsanız bu doğru değildir. Bir kentin yapı stokunu tamamen yapsanız bile depreme hazırdır demek doğru değildir. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde alt yapının imha edilmiş olması dolayısıyla bir kenti oluşturan birleşenlerin aynı anda tümleşik olarak gerekeni yerine getirmektir. Yapı sanayiyi de depreme hazırlamak zorundasınız. Kanalizasyon, içme suyu çöktü diyelim yer altı suyu kirlense, bütün çevre kirlense gölde tuttuğun balık kanserden, kanserojen maddeden ölürsün. Yol, köprü yoksa sadece bina yaparak orayı depreme hazırlamış olmazsınız. Güneydoğu bir levha sınırıdır. Jeolojik olarak bir sınırdır. Daha milyonlarca sene bu sınır çalışmaya devam edecek ve muhakkak deprem olur. Yüksek teknoloji kullanılmazsa yarın ben ölürüm, ben ölmezsem çocuğum olur. 7,6 depremi 50 bin insanı öldürdü Tayvan’da oldu 3 kişi tesadüfen öldü. Özel malzeme ile yapıyorlar. Oranın deprem üreteceğini biliyorlar. Siyasi söylemle 300-500 bin ev yapmayla olmaz. Konu can güvenliği. Özel yerlerde özel şeyler yapmak zorundayız.” şeklinde konuştu.