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 | Bengül Arıca

Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik uyarı! 'Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor'

Kütahya'da meydana gelen peş peşe depremle büyük paniğe neden oldu. Son olarak dün yaşanan 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür kritik bir açıklama yaptı. "Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor" diyen Görür "yöneticiler daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

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Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik uyarı! 'Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 08:24

Son günlerde Türkiye'nin her bölgesinden deprem haberleri art arda geliyor. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken diğer taraftan da Kütahya'da peş peşe sarsıntılar yaşanıyor. En son Kütahya Simav'da dün saat 15.51’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaşanan depremlerle ilgili uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi.

Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik uyarı! 'Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor'

NAŞA FAY ZONU ÇEVRESİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremlerin Naşa Fay Zonu çevresinde yoğunlaştığını belirterek bölgenin sismik gerilim altında olduğuna dikkat çekmişti. Görür, dün yaşanan depremle ilgili ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıp Simav-Yemişli hattındaki sarsıntıyla ilgili uyarıda bulundu.

Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik uyarı! 'Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor'

"BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR"

Paylaşımında "Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor" diyen Görür şu ifadeleri kullandı;

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."

https://x.com/nacigorur/status/1918292829228482575

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