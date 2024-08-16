Naci Görür'den 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde dikkat çeken uyarı! 'Bilim dünyası Marmara için alarm verdi'

16 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:59

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten açıklama! "Büyük bir deprem bekliyoruz" dedi, o fay hattını işaret etti

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten açıklama! "Büyük bir deprem bekliyoruz" dedi, o fay hattını işaret etti

17 Ağustos 1999'da yaşanan felaketin üzerinden tam 25 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde büyük yıkımın yaşandığı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem hafızalardan silinmiyor.

Deprem felaketinin yıl dönümünde ünlü deprem profesörü Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi diyen Görür, "Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda" ifadelerini kullandı.

"AKSİ HALDE ÇOK ÜZÜLECEĞİZ"

Görür sözlerine şöyle devam etti;

"17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminden sonra bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi ve bölgenin genelde, İstanbul’un özelde depreme hazırlanması gerektiğini söyledi. Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda.

İstanbulun depreme hazırlanması için hükümet, yerel yönetim ve İstanbul halkının el ele vermesi, birbirine yardımcı olması ve birlikte çalışması şart. Hükümet ve yerel yönetimin kararlı bir irade göstermesi, halkın ise denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. Sakın olaki 6 şubat depremlerini unutmayın, saygılar,"