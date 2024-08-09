Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:56
Antalya'nın Kaş açıklarında sabah saatlerinde 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki depremin yaşanmasının ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Öğlen saatlerinde Antalya'nın Kaş açıklarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki deprem de Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti.
Sosyal medya hesabı X'te açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Naci Görür, iki deprem hakkında bilgi verdi.
"FETHİYE-BURDUR ZONU..."
Görür, "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com