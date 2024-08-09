Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama! 

09 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:56

Öğlen saatlerinde Antalya'nın Kaş açıklarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki deprem de Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti.

Sosyal medya hesabı X'te açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Naci Görür, iki deprem hakkında bilgi verdi.

"FETHİYE-BURDUR ZONU..."

Görür, "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" dedi.