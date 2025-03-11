Naci Görür’den Bitlis-Zagros hattı için endişelendiren uyarı: 'Daha büyük deprem bekliyoruz'

Kuzey Irak’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki son deprem Türkiye'nin üç ilinde de hissedildi. Korkutan sarsıntı sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu'nda gerçekleştiğini belirterek, "Bu bölgede daha büyük depremler bekliyoruz" diyerek uyardı.

Deprem kuşağında yer alan ve uzun süredir sismik hareketlilik gösteren bölgede, yeni bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kuzey Irak'ta saat 21.03 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, sınır hattına yakın olması nedeniyle Türkiye'nin Hakkâri, Şırnak ve Yüksekova ilçelerinde de güçlü şekilde hissedildi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından da hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür "6 Şubat depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon." diyerek tehlikeye dikkat çekti.

"DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİMİZ BÖLGE"

Uzmanlar, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu'nda meydana gelen bu depremin, uzun zamandır gerilim biriktiren fay hatları üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dilekli-Yüksekova/Hakkâri’de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde gerçekleşti. Beklediğimiz bir depremdi. 6 Şubat depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha büyük deprem beklediğimiz bir bölge. Geçmiş olsun, sevgiyle." ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/1899533819247485157