Naci Görür'den deprem sonrası korkutan açıklama: Bardağı taşıran son damla

19 Ağustos 2024 00:38 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 00:48

Deprem uzmanı Naci Görür, yaptığı değerlendirmede Bingöl, Muş ve Erzurum'dan hissedilen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı için endişelendiren boyutta olduğunu belirterek bunun "bardağı taşıran son damla" olabileceğini vurguladı.

"BÖYLE DEPREMLERDEN ENDİŞE EDERİZ"

Görür sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle"