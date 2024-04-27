Naci Görür'den endişelendiren İstanbul depremi açıklaması: Korkuyoruz, tarih tekerrür edecek

27 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözleri şimdi olası İstanbul depremine çevrildi... Yapılan açıklamalar büyük tedirginlikle takip edilirken deprem uzmanı Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin konuştu.

İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiği aktaran Naci Görür, İstanbul için riskli bölgeleri açıkladı. Görür, olası depremlerden birini Adalar’ın güneyindeki Adadalar Fayı üzerinde diğerini bu Adalar Fayı’yla birleşen Kumburgaz Fayı üzerinde beklediklerini söyledi.

Kilitli faylar günün birinde kırılacağını belirten Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,5'E KADAR ÇIKABİLİR"

Bahsedilen faylardan ikisinin birlikte kırılması takdirinde depremin büyüklüğünün 7.5’e kadar gidebileceğini aktaran Görür, "Ama Kumburgaz fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Bu 2 fay da kilitli. Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır. Tekirdağ fayında beklemiyoruz. Yani Silivri açıklarında Tekirdağ’a kadar kısımda…" dedi.

"BİZ KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ BAĞIRDIK"

Deprem konusunun şakasının olmayacağının altını çizen Görür, "Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu işte bitecek" diye konuştu.

"9 ŞİDDETİNDEN HİSSEDECEKLER"

Marmara kıyılarına yakın olan yerlerin deprem şiddetine en fazla maruz kalacağını belirten Görür, "Bu ne kadardır? 9 şiddeti… Kıyılarda dolgu alanlarda ve alüvyon içlerinde olan çökel niteliği olan zeminlerde depremde ayakta kalman için sağlam olması lazım" ifadelerini kullandı.