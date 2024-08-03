Deprem uzmanı Naci Görür'den istifa ve emeklilik açıklaması

03 Ağustos 2024 20:51 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:52

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, hakkında çıkan istifa söylentilerine cevap verdi. İstifa söylentilerinin eski olduğunu söyleyen Naci Görür, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olduğunu belirtti.

Pek çok özel üniversitenin kendisine çeşitli görevler teklif ettiğini ifade den ünlü deprem uzmanı, Türkiye'deki üniversitelerle ilgilenmediğini ifade etti.

"İSTİFA FALAN YOK, ZATEN EMEKLİ OLDUM"

Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye’deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ’den emekli oldum. Bir çok özel üniversite bana çeşitli görevler teklif etti. Ben de artık ülkemizdeki üniversitelerle ilgilenmediğimi söyledim. İstifa falan yok. Zaten emekli oldum.

Türkiye’de en iyi üniversiteler arasında önde gelen üniversite İTÜ, gerisini siz düşünün. Bugün hakkımda okuduğunuz yazı 10 senelik. Ülkemi, sizi seviyorum ve ölünceye kadar hizmet edeceğim, sevgiyle."