Naci Görür'den kritik açıklama: Yer altından gelen korkunç sesler! Büyük depremin habercisi mi?

14 May 2024 14:09 - Güncelleme : 14 May 2024 14:17

Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde; yer altından seslerin geldiği görüldü. Büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanan bu görüntüler Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu...

"UZAKTAN TESPİT ETMEK ZOR"

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür, Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmenin zor olduğunu aktardı.

"SANKİ SES, GAZ ÇIKIŞINI ANDIRIYOR"

Görür açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle”