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 | Özge Sönmez

Naci Görür'den Marmara için net uyarı! İstanbul'da şu an deprem olma olasılığını açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. “Sırada İstanbul var” diye bağırmaya başladık" diyen Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları gündeme oturdu. Görür, Marmara'da her an deprem olma olasılığını açıkladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:24

İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntının beklenen büyük Marmara depremi olup olmadığını araştırmaya başladı. Kimi deprem uzmanları beklenen deprem yaşandı dese de, kimileri de henüz yaşanmadığını savundu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise henüz yaşanmadığını savunanlardandı. Deprem uzmanı Naci Görür'ün Marmara depremi için yaptığı açıklama gündeme oturdu. "Marmara bölgesi için ilk deprem alarmı, 1999 depreminden sonra verildi" diyen Görür, her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu açıkladı.

Naci Görür'den Marmara için net uyarı! İstanbul'da şu an deprem olma olasılığını açıkladı

"MARMARA DENİZİ’NİN ORTASINDAKİ FAY HENÜZ KIRILMADI"

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem, beklediğiniz büyük Marmara depremini öne çekti mi?

Marmara bölgesinde ilk deprem alarmı, 1999 depreminden sonra verildi. 1999’daki Gölcük depremi olunca, “Sırada İstanbul var” diye bağırmaya başladık. Çünkü o dönemden itibaren İstanbul ve Marmara bölgesi tehdit altına girdi.

Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. Bu fayın alışkanlığı böyledir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor. O yüzden İstanbul’u ve Marmara bölgesini hazırlayın diye hükümete ve halka çağrıda bulunduk. Marmara Denizi’nin ortasındaki fay henüz kırılmadı. Bu, sismik boşluktur ve böyle bir boşluk kendini koruyamaz. Eninde sonunda kırılmak zorunda.

Naci Görür'den Marmara için net uyarı! İstanbul'da şu an deprem olma olasılığını açıkladı

DEPREM OLMA OLASILIĞINI AÇIKLADI

Yani yakın mı o kırılma zamanı?

Bu veriler ışığında 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptık. İtalyan ve Fransız bilim insanlarıyla birlikte dünyanın en donanımlı gemileriyle çalıştık. Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki: Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Şu anda Marmara’da, özellikle Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır durumda. Ve bu segment kırıldığında, 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip.

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