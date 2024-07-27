Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: Bu kadar çabuk unutamazsınız 

27 Temmuz 2024 22:50 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 22:55

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

ASAL Araştırma, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı ise en önemli sorunun 'ekonomi' ve 'hayat pahalılığı' olduğunu belirtti. Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, anket sonuçlarına isyan etti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçtiğini ifade eden Görür, "Bu kadar çabuk unutamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

"DEPREM YOK, DEPREM!"

Naci Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM.

Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar. Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle"