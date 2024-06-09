Nakliye kamyonu balkonu yıkıp devrildi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

09 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:00

İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde meydana gelen kazada; bir nakliye kamyonunun frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon süratle geldiği dört yol ağzında bir binanın balkonuna çarptı. Kamyon ardından devrilerek yan yattı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Kaza sonucu iki kişi kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, şoförü kurtarmak için ön camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı. Şoförün de kurtarıldığı kazayla ilgili olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrası ayakta tedavi ederek taburcu etti. İtfaiye ve polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi alırken, yola bir süre trafiğe kapandı.