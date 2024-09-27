Namaz esnasında imamın kafasına tabureyle vurdu! Cemaat duruma vantilatör ile müdahale etti

27 Eylül 2024 21:33 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:37

Henüz yeri belli olmayan bir camide gerçekleşen olayda, namaz esnasında bir kişi elindeki plastik tabureyle imamın başına vurdu. Yaşanan trajedik durum sonrası imam namazı bitirdi. Cemaat şiddet uygulayan adama vantilatör ile müdahale etti.