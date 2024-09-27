Namaz esnasında imamın kafasına tabureyle vurdu! Cemaat duruma vantilatör ile müdahale etti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 21:33 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:37
Henüz yeri belli olmayan bir camide gerçekleşen olayda, namaz esnasında bir kişi elindeki plastik tabureyle imamın başına vurdu. Yaşanan trajedik durum sonrası imam namazı bitirdi. Cemaat şiddet uygulayan adama vantilatör ile müdahale etti.
Sosyal medyada yayılan bir caminin güvenlik kamerası kaydı sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kişinin namaz esnasında imamın başına plastik tabure ile vurduğu anlar kaydedildi.
CEMAAT İMAMI ŞİDDETTEN KURTARDI
İmamın saldırıya uğradığını fark eden cemaat, namaz bitmeden saldırganı etkisiz hale getirdi. Cemaatten bir kişi eline aldığı vantilatör ile saldırganı kovaladı.
Kaynak: tgrthaber.com
Vay be ne saçma olaymış böyle, insanlık hali yokmuş sanki