Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vuran şahıs ruh ve sinir hastanesine sevk edildi

28 Eylül 2024 23:30 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:31

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırdı. Cami cemaati ise saldırgana vantilatör ve tabure ile müdahale etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken saldırgan şahıs gözaltına alındı.

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Manisa​'nın Alaşehir​ ilçesinde bulunan Tokuçzade Camii'nde akşam namazını kıldıran imam N.Y., namaz sırasında M.K. (35) isimli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. M.K.'nın zihinsel dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken, şahıs imamın başına plastik bir tabure ile vurmaya başladı.

CAMİ CEMAATİ MÜDAHALE ETTİ!

İmam N.Y., kendini korumaya çalışırken, cemaat de vantilatör ve taburelerle saldırgana müdahale etti. Saldırının ardından M.K., cemaati görünce camiden koşarak uzaklaştı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettikleri M.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. M.K. daha sonra Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Olay anına tanık olan Mehmet Cesur, saldırganın zihinsel sorunları olduğunu belirterek, "Namazdaydık, önce öksürdü, ardından küfretti. İkinci rekatta hocaya yavaşça vurdu, üçüncü rekatta sertleşince hoca namazı bozdu. Biz de müdahale ettik, ama kaçtı" ifadelerini kullandı.