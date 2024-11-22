Namazı kaçıran cemaat sinirden çılgına döndü! Camiye saldıran kişiyi taşla kovaladılar

22 Kasım 2024 12:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:56

Antalya'da bir madde bağımlısı bir kişi, girdiği camide müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadı. Olaya sinirlenen cemaat, şahsı taşlayarak dakikalarca kovaladı. Köşeye sıkışan saldırgan polise sığınarak kurtuldu.

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Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşanan olayda, madde bağımlısı bir şahıs camiye girerek müezzin ve cemaate saldırdı. Kimseyi camiye sokmayan saldırgan saldırgan, elindeki bıçakla tehditler yağdırıp kapıyı kırdı. Ayağından yaralanan müezzini gören ve namazı kaçıran cemaat sinirden çılgına döndü.

Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cemaat yakalamak isteyince cebinden bıçak çıkaran şahıs kaçmaya başladı.

SALDIRGANI TAŞLA KOVALADILAR

Yaklaşık 2 kilometre boyunca cemaat ve madde bağımlısı birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, bazı cemaat elinde sopa, çekçek ve sapı ile kovalamacayı sürdürdü. Bir ara apartman bahçesine giren şahıs, apartmanın dış kapısını tekmeleyerek içeri girmek istedi. Bunu gören cemaat apartman sakinlerine seslenerek kapıyı açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

CEMAATTEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI

Kovalamaca, ara sokaklarda sürerken, inatçı cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısı, sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı.

Bir vatandaş kendilerini dakikalarca koşturan şahsa tekme attı, polis olası linç girişimine karşı adamı polis aracına geri koydu. Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.