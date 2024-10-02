Namlu tam göğsüne değdi, ölümden döndü! Eski eş dehşeti kamerada

02 Ekim 2024 21:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 21:12

Sarıyer'de eski eşi tarafından tehdit edilen ve defalarca uzaklaştırma kararı aldıran kadın ölümün kıyısından döndü. Silahını alıp kadının iş yerini basan eski koca silahı doğrultup kadını ensesini ve göğsünü defalarca hedef alsa da tutukluk yapması sayesinde istediğine ulaşamadı.

İstanbul Sarıyer​'de yine bir erkek cinayetinin kıyısından dönüldü. Eski eşini öldürmek isteyen adam silahı tutukluk yapınca amacına ulaşamadı. Kadının ensesinin ve göğsünün hedef alındığı ve ölümün kıyısından döndüğü anlar kameraya yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TACİZE DEVAM ETTİ

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül günü akşam 18.00 sıralarında yaşanan olayda Yasemin Ç.'nin iş yeri eski eşi Kenan C tarafından basıldı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşandığı Kenan C. tarafından tehdit edilen ve 7 yaşındaki kızı dahil hayatından endişe eden kadın defalarca şikayette bulunup uzaklaştırma kararı aldı. Eski eş kadını rahatsız etmeye devam etti. Kadının iş yerine giderek gizlice gözetleyen ve çöp atmaya gittiği sırada silahını doğrultan adam başarılı olamayınca kadın ölümden döndü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ POLİSİ ÇAĞIRDI

Ölümden kıl payı kurtulan Yasemin Ç., iş yerine giderek polise ihbarda bulundu. Bu esnada Kenan C, arabasına binerek kaçmak istedi. Ancak iş yeri çalışanı Erhan K.'nin kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını gören Kenan C, silahını çekerek çalışanın üzerine yürüdü. İkili arasında arbede yaşandı. Kenan C, arbede esnasında tetiğe bastı ve silah​ ateş etmedi. Saldırgan daha sonra arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan eski koca Kenan C'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Eski eşi tarafından silah doğrultulan ancak ölümden kıl payı kurtulan Yasemin Ç., “Boşandığım günden 3 gün sonra tehdit, şantaj ve iftira olayları başladı. Çocuğumun düşkünlüğünden dolayı iyi olup başta dikkate almamıştım. Ama son 5-6 aydır bu davranışları çok fazla arttı. Dayanamadım ve birkaç defa şikayetçi oldum. Bu şikayetlerimden çeşitli bahaneler söyleyerek kaçtı. Bu davranışların sebebi genelde kıskançlık oluyor, hayatımda birisi olacak diye korkuyor galiba bilmiyorum. Çocuğumdan ayırdınız beni diye tehditler savurdu. Ama uyuşturucu madde kullandığı için çocuğumu uzak tutuyordum" dedi.

KURYE OLAYI FARK ETTİ KADES'E BASTILAR

İş yerinde kurye olarak çalışan ve olayı gören Erhan K., “Şahsı ilk ben fark ettim zaten. Araçta şüpheli bir şahıs vardı. Ablanın da eski eşi zaten sürekli tehdit ve tacizde bulunuyormuş. Tanımadığım için ablaya sordum. Şahsı teyit ettikten sonra KADES'e basalım dedim. Şahıs o değilse bile zaten şüpheli biri yani. Caddede çok fazla vatandaş vardı. Arabada gizlenmiş ve şüpheli biri gibi duruyordu. Sonra abla çöp atmaya gidip eski kocasını teyit ediyor ve KADES'e bastı. O esnada arabadan çıkıp koşup silah çekti. O sırada buradaydım ve arabanın resmini çekmek için koştum ve bana da saldırdı. Bende elimden silahı almaya çalıştım ve bir arbede yaşandı. Boğuşma esnasında silahın namlusu defalarca göğsüme, suratıma geldi. Eğer silah tutukluk yapmayıp ateş alsaydı bana ve başkalarına kurşun gelebilirdi" diye belirtti.