Narin cinayeti davasında avukatlar ve gazeteciler salona sığmadı!

07 Kasım 2024 12:55 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:05

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 4 sanık davanın ilk duruşması için adliyeye getirildi. Türkiye'yi derinden yaralayan cinayeti takip eden avukatlar ve gazeteciler salona sığmadı.

Enes Güran Narin'in neyi oluyor? Dava devam ediyor

Enes Güran Narin'in neyi oluyor? Dava devam ediyor

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında çuvalın içinde bulunmuştu. Korkunç cinayete ilişkin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE KORİDORLARI DOLDU TAŞTI

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması görülen davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkeme salonuna getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı. Salonun dolması nedeniyle içeri giremeyen avukatlar, "Avukatları içeri alın" sloganları attı.