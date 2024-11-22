Narin cinayetinde 3. kanlı delil! Cinayetin işlendiği ahırda bulundu

22 Kasım 2024 08:54 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:16

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayete yönelik soruşturma derinleşirken yeni deliller de gelmeye devam ediyor. Kanlı eldiven ve kayalıktan sonra yeni bir delil daha ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni delil ortaya çıktı! Avuç içindeki saç teli kime ait?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni delil ortaya çıktı! Avuç içindeki saç teli kime ait?

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu. Korkunç cinayete yönelik başlatılan soruşturmada aile üyeleri ve itirafçı tutuklanırken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm Türkiye Narin neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü merak ederken, cinayetin işlendiği ahırda yeni deliller ortaya çıktı.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Ahırda yapılan incelemelerde kanlı eldivenden sonra şimdi de kanlı bir merdiven bulundu. Öte yandan Narin'in avucunda bulunan saç kılı gönderilen 91 bulgu arasında yer aldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede, söz konusu saç teli ve kıl örnekleri için "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.