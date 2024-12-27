Narin cinayetinde ağabey Enes Güran 'şok olacaksınız' diyerek anlattı! Nevzat Bahtiyar'a seslendi 

27 Aralık 2024 21:44 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:07

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine davanın ikinci günü sona erdi. Duruşmanın yarın sabah saat 10.00'da devam edeceği bildirilirken Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'dan dikkat çeken bir ifade geldi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Enes Güran, "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ileride anlatacağım, hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma" dedi.

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yargılama, ikinci duruşma günüyle devam etti. Küçük kızın vahşice öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklu yargılanan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran​, amcası Salim Güran ve aile dostu Nevzat Bahtiyar, mahkemede birbirlerini suçlayan ifadeler verdi. Amca Salim Güran, ifadelerinde, güvenlik güçlerinin aileyi haksız yere hedef gösterdiğini ileri sürerek tüm suçlamaları reddetti. Duruşmanın en dikkat çeken sözleri ise ağabey Enes Güran'da geldi.

Duruşmada savunmasını gerçekleştiren tutuklu sanık ağabey Enes Güran, olay günü evde olduğunu belirterek, inkar etmediğini belirtti. Güran, "Olay günü saat konusunda verdiğim ifademde 16.30 dedim. Beni karakola aldılar ve suçluyorlar. Elim kolum bağlıydı, ne yaptığımı bilmiyordum. Ondan sonra olay gününü hatırlamaya çalıştım." dedi.

"BENİ BACIMLA İTHAM ETMEYİN"

"Gerekirse kafamı gövdemden koparın ama beni bacımla itham etmeyin" diyen Enes Güran, "Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalayım ama vicdanım rahat. 'Çingeneler kaçırmış' dediler. Biz de arama çalışmalarına katıldık. Bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Belki dilendiriyorlardır diye düşündük. Sağa sola baktık, kimseyi bulamadık" dedi.

Enes Güran'ın açıklaması şu şekilde:

"Bir şey hatırladığınızda gelin bize söyleyin dediler. Söyleyince bu kez şüpheli olarak görülüyoruz. Herkes 'Annesi Enes'i koruyor' diyor. Annem beni korusaydı o saatlerde evde olmadığımı söylerdi.

Nevzat Bahtiyar yakalandığı zaman isteseydim ifademi değiştirirdim, o zaman evde olmadığımı söylerdim. Belki şu an seyirci bölümünde otururdum. Ama şerefsiz olarak otururdum. Ben o saatlerde gerçekten evdeyim. HTS kayıtlarına saat 17.00 gibi okulun oralarda olduğumu söylüyorlar. Ben öyle bir şeye şahit olsaydım söylerdim. O saatlerde evde değildim. Kardeşim kayboldu, deli oldum. Ne yemek yiyor ne su içiyordum. Çünkü bizim kokumuzdan köpek kokuyu alamıyormuş. Kardeşim kaybolmuş ama aramalara katılmamız istenmedi.

"HEPİNİZ ŞOK OLACAKSINIZ ANLATACAKLARIMA"

​​​​​​​Nevzat Bahtiyar tahliye edilsin istiyorlar. Suçunun olmadığını söylüyorlar. Kardeşimin cansız bedenine 3 taş bıraktı. Kızı nereye gömdüğünü biliyor ve bize gelip 'İnşallah bulursunuz' diyor. İnsanlar 'Güran ailesi' diyorlar. Keşke kolumu ısırmasaydım. Ölseydim daha iyiydi. Namusumu, şerefimi konuşmaya kimsenin hakkı yok. 14 sayfalık iddianamede hep 'Güran ailesi' deniliyor. Nevzat'ın sadece bir sayfada ismi geçiyor. Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ileride anlatacağım, hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma.

"FA' DİYEYİM SEN ANLARSIN"

Daha sonra Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Nevzat 'Fa' diyeyim sen anlarsın, kızından anlarsın. 7 sülalen de vardır içinde. Kızın..." diyen Güran'a, Bahtiyar da "Şerefsizlik yapma." dedi.

'Enes bir şey biliyor, konuşmuyor, görmüş' diyorlar ya keşke Enes bir şey bilseydi, hepsini öldürseydi. Yatağı kaldırıp, keleşi çıkarır sıkardım zor değildi. Salim Güran'ın da annemin de kafasına sıkardım. Adalet dediğin zaman somut delil olması lazım. Benim suçum yok. Herkesin günahı vardır ama bu konuyla ilgili ilgim yoktur. Suçsuzum, hiçbir suçu kabul etmiyorum. Keşke bu duruma gelmeseydik. Her şey ortaya çıktığı zaman anlayacaksınız siz de insanların nasıl yalancı olduğunu. O köye baktığınızda güzel bir yer olduğunu sanmayın. Köyde güvenli olduğumu sanıyordum ama değilmişim. Ben ve kardeşlerim güvende olmadığımızı gördük. Yaşlılar bilmez gençler bilir. Gecenin yarılarına kadar dışardaydık.

Üzerime isnat edilen suçu kabul etmiyorum. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Somut delil olmadan beni yargılayamazsınız.