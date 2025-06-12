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 | Selahattin Demirel

Narin cinayetinde anne masum mu? Kritik başvuru yapıldı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken öldürülüp bir çuval içinde dere kenarına gömüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında yeni gelişme yaşandı. Cinayette hüküm giyen anne Yüksel Güran'ın avukatı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvurdu.

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Narin cinayetinde anne masum mu? Kritik başvuru yapıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 18:39

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos 2024'te kayıp ilanı verilen ve 8 Eylül'de bir çuval içinde dere kenarında gömül olarak cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde hüküm giyen anne Yüksel Güran'la ilgili avukatından önemli bir hamle geldi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

"MÜVEKKİLİMİN TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUM"

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

Narin cinayetinde anne masum mu? Kritik başvuru yapıldı

Yargıtaya gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

"Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum."

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