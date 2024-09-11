Narin cinayetinde itirafçının kardeşi konuştu: "Cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok eder"

11 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:35

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde cansız bedeninin bulunmasının ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Korkunç olayla ilgili soruşturmalar sürerken itirafçının kardeşinden de bir açıklama geldi. Ağabeyinin tehdit edildiğini söyleyen itirafçının kardeşi "Aileni düşün bu cenazeyi buradan götür. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dediğini söyledi. İşte tüm detaylar...

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken Narin'in cesedini dereye yatağına koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmalar sürerken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İtirafçının kardeşi A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tehdit edildiklerini dile getiren Bahtiyar'ın kardeşi, "Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur." dedi.

"BU CENAZEYİ GÖTÜRMESEM BU ADAM AİLEMİ YOK EDERDİ"

İtirafçının kardeşi A Haber muhabirine şunları söyledi:

"Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi.

"AĞABEYİMİN PARAYA İHTİYACI YOK"

Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur."