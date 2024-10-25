Narin cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Panikle böyle koştu: 2 buçuk dakikada ne oldu?

25 Ekim 2024 14:36 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:38

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmeden önceki son anları ortaya çıktı. Narin’in güvenlik kameralarına saat 14.02’de yürüyerek, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra ise panik içinde koşarak girdiği görülüyor.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulundu. "Narin neden öldürüldü"? sorusu hala yanıt beklerken 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın sır perdesi aralanırken Narin'in büyük panikle koşturduğu son görüntüleri de dosyaya girdi.

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlanırken, Narin ile ilgili bir görüntü de dava dosyasına girdi.

PANİKLE KOŞTURDUĞU GÖRÜLDÜ

Canice katledilen Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı. Narin, 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülürken, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor.

Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasımda görülecek.