Narin cinayetinde korunan gizli sanık kim? Canlı yayında her şeyi açıkladı: 'Katilin kim olduğunu biliyoruz'

23 Aralık 2024 08:06 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:10

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin görülecek davaya sayılı günler kala sanık avukatları canlı yayında soruları yanıtladı. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz'ın yaptığı "4 sanığın dışında korunan 1 sanık daha var" açıklaması herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Korkunç cinayete ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 Aralık'ta görülecek davada tutuklu sanıkların ifadeleri merak edilirken sanık avukatları tv100 canlı yayınında soruları yanıtladı. Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz'ın açıklamaları dikkat çekti.

"BİLİYORUZ ASLINDA KATİLİN KİM OLDUĞUNU"

İlk olarak Cansu Canan’ın Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’a 'Narin’i kim öldürdü?' sorması üzerine Eryılmaz, “Nezvat Bahtiyar'ın öldürmediğinden eminim ancak yaklaşık 30 gündür bu davanın içerisindeyim ama Nevzat Bahtiyar'ın avukatı olarak davaya girdiğimden beri davadan izlenimlerimiz ve bildiklerimiz var. Daha mahkemede suçluluğu ispatlanmaması birine şu katildir demek hukuken doğru değildir. Biliyoruz aslında katilin kim olduğunu ama söylemeye dilimiz varmıyor hukuki süreçten dolayı” dedi.

"BİZ AİLENİN BU FİİLİN FAİLLERİ OLDUĞU YÖNLÜ BİR İMAYI ALGILIYORUZ"

Ardından sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, “Biz ailenin bu fiilin failleri olduğu yönlü bir imayı algılıyoruz ve bu yönlü bir değerlendirmeye, şu ana kadar dosyada mevcut delilleri toplu halde değerlendirerek şiddetle karşı çıkıyoruz. Eldeki verilerin büyük bir kısmının toplanma kısmının toplanma şeklinin ceza mahkemesi kanununa aykırı olduğunu, bu delillerin irdelenmesi sürecinde kök kanunumuza aykırı ad tanımlandığını düşünüyoruz” dedi.

ÖĞRETİLMİŞ İFADE DETAYI

Programda Av. Ertunç Özün, “Az önce meslektaşımız ‘Güran ailesinden 26 kişinin vekaleti bizde bulunuyor’ dedi. Bu 26 kişinin bir kısmı diğer soruşturmada sanık, bir kısmı da bu soruşturmada sanıklar ama bu kişiler aynı zamanda bu kovuşturma aşamasında tanıklık yapmış kişiler, itham ediyor gibi olmayalım ama biz bu sanıkların tanıklarla birlikte bir şekilde harekete edip öğretilmiş şekilde ifade verdiğinden şüphe ediyoruz” diye sordu.

"BİZ ORADA 4 SANIK GÖRDÜK"

Sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, “Vekâletnameleri aldığımızda Diyarbakır cumhuriyet Başsavcılığında tek bir soruşturma aktifti. Soruşturma dosyasına aldığımız vekâletleri yükledik daha sonra soruşturmada iddianameye biz basından gece yarısı öğrendik. Sosyal medyaya barkodlu iddianame düştü. Daha sonra da iddianamenin hakikaten ilgili kovuşturmayı yürüten mahkemeye gönderildiğini kalem sorgusuyla öğrendik. Ama iddianameyi görmüştük. Tıpkı gördüğümüz gibi bize teslim edildi. Biz orada 4 sanık gördük. Bizde vekâleti bulunanların içerisinde 2 sanık vardı. Bizde bu arada Salim Güran’ın vekâleti hiçbir zaman olmadı bunu da belirtelim” dedi.

"EVLERİN ARANMASINA MÜSADE ETMEDİLER"

tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, "Mahir Bey ben Tavşantepe köyüne 22 Ağustos günü 13.00 itibarıyla gittim. Oraya gidip aile ile görüşen ilk gazeteciyim sonrasında da köyden ayrılmadım. Gazeteciliğin üstünde bir takibe başladım ve herkesi gözlemledim. 2. gün jandarma evlere baskın yapmak istedi. Husumetli oldukları birileri olup olmadığı soruldu Arif Güran ve yakınları kimseden şüphelenmedikleri köydeki komşularının evlerinin aranmasına müsaade etmeyeceklerini müsaade etmediler. Bunu sizce neden istemiyorlardı? "diye sorması üzerine Av. Mahir Akbilek cevap olarak, "Siz şu an çok enteresan bir şey söylediniz. Dosyada böyle bir veri yok" dedi.

ENES GÜRAN NEDEN ‘ŞİMDİ KONUŞACAĞIM OLMAYACAK’ DEDİ?

Programda konuşan Alp Tekin Yıldırım, "Enes Güran duruşmada ‘Şimdi konuşacağım olmayacak’ şeklinde bir ifade kullandı bunun nedeni nedir?" diye sordu.

Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek ise, "Enes bir ara çok duygusallaştı ama aynı Enes ‘Salim değil Salim’in kralı benim evimden kardeşimi alamaz diye de söyledi. Enes, söz alıp 'bana bakan görevliler var, hareket falan yapıyorlar benim zoruma gidiyor' diyerek bunun üzerine demiş olabilir diye düşünüyoruz ama biz görmedik" diyerek cevap verdi.