Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı! Tehdit anları dava dosyasına eklendi

28 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:22

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin aile fertlerinin toplantı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Silinen kamera kayıtlarında küçük bir çocuğa baskı yapıldığı ve "Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin" diyerek tehdit edildiği görüldü.

Narin'i kim öldürdü? Cinayetin sır perdesi aralanacaktı... Bütün gözler o kayıttaydı, jandarma gönderdi

Narin'i kim öldürdü? Cinayetin sır perdesi aralanacaktı... Bütün gözler o kayıttaydı, jandarma gönderdi

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran​ cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SANA SORARLARSA GÖRMEDİM DİYECEKSİN"

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Konuşmalarda küçük bir çocuğun tehdit edildiği ve "Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin" denildiği öğrendi.

TÜM KONUŞMA DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.