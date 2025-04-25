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 | Selahattin Demirel

Narin davasında yeni gelişme! Mahkeme duruşmayı erteledi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.

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Narin davasında yeni gelişme! Mahkeme duruşmayı erteledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 23:29

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Kapalı görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, 2 tanık dinlenildi. Daha sonra duruşmaya bir süre ara verildi.

TANRIKULU: İLK YARGILAMADAKİ HÜKÜM TATMİN ETMEDİ

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci başlangıcından bu yana takip ettiğini ancak ilk yargılamadaki hükmün kendisini tatmin etmediğini, hükmün faili ve olayın nedenini tarif etmekten uzak olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "Soruşturmanın etkin bir biçimde ele alınması, yargılamaların etkin biçimde yapılması lazım. İstinaf yargılamasını da etkin bir biçimde yapması lazım ki gerçekten bu vakada gerçek faile ve olayın nedenine ulaşabilelim. Benim temennim budur." dedi.

Narin davasında yeni gelişme! Mahkeme duruşmayı erteledi

DURUŞMA 2 MAYIS'A ERTELENDİ

Aranın ardından duruşmada, 5 tanık daha dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talebi yönünde görüş bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da beyanda bulundu.

Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.
Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Narin davasında yeni gelişme! Mahkeme duruşmayı erteledi

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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