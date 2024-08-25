Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

25 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:47

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin günlerdir seferber olduğu arama çalışmalarında; mahallenin giriş ve çıkışları dahil olmak üzere 9 bin 300 araç kontrol edildi.

Narin'i bulmak için yoğun çaba sarf edilirken vatandaşlar da sosyal medya üzerinden kampanyalar düzenliyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görülen Narin'in, önce kursa, ardından amcasına gitmek için annesinden izin aldığı aktarılan bilgiler arasında...

NARİN GÜRAN BULUNDU MU?

En son sosyal medyada Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğuna dair bazı iddialar vardı... Peki Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur”