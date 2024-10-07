Narin Güran çalışması tamamlandı! Bakanlık raporu yayımladı: Kuzenlerinde dikkat çeken bulgular

07 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:50

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı. Köyde çalışma yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran'ın kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Bakanlığın açıkladığı raporda yer alan ifadeler oldukça dikkat çekti.

Diyarbakır​'da katledilen ve dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Türkiye'yi kahreden olayın hemen ardından köyde çalışmalara başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, yürütülen çalışmayla ilgili bir rapor yayımladı. Narin Güran'ın kuzenlerinin bazıları üzerinde olumsuz etkilerin meydana geldiğini aktaran Bakanlık, çocuklar üzerinde kaygı ve korku hislerinin arttığını ve bazılarının okula gitmek istemediğini belirtti.

KAPSAMLI BİR EKİP OLUŞTURULDU

Bakanlık ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında 7-13 yaş grubundaki 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından hizmet vermiş ve bu süreçte bir ön rapor hazırlamıştı. Ön raporun ardından çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin eski haline döndürülmesi amacıyla daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu.

NARİN'İN KUZENLERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan “Tavşantepe Özel Ekibi” köydeki çalışmalarına başladı. Uzman ekip, psikologlar ve psikolojik danışmanlarla birlikte ilk olarak Narin’in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Narin’in 18 yaş altındaki 14 kuzeniyle yapılan görüşmelerin ardından, çocukların psikolojik durumlarına dair önemli bulgular elde edildi. Çocukların sosyal uyum süreçlerini gözlemleyen ekip, Narin’in kuzenlerinden bazıları için olayın psikolojik olumsuz etkilere neden olduğunu belirledi.

MEB YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Özellikle küçük yaşlardaki kuzenlerde korku ve kaygı hakim olduğu tespit edilirken, bazı çocukların “toplumsal baskılardan dolayı eğitimlerine devam edemediklerini” ifade ettikleri kaydedildi. Uzman ekip, bu çocukların düzenli takibinin yapılmasının ve danışmanlık hizmeti almasının önemine vurgu yaparak, devamsızlık yapan kuzenlerle ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini bilgilendirdi.

Bazı kuzenlerin olaydan olumsuz etkilenmesine rağmen, psikolojik desteklerin ardından durumlarının iyileştiği belirtilirken, çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerinin normalleşme süreçlerinde olumlu bir etki oluşturacağını değerlendirildi. Ekibin köydeki çalışmaları sürerken, daha kapsamlı çalışmaların soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı belirtildi.