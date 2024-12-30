Narin Güran cinayeti davasında karar bozulabilir! Uzman isimden dikkat çeken açıklama

30 Aralık 2024 04:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 04:15

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, uzman isimler çıkan kararı değerlendirmeyi sürdürüyor. Nevzat Bahtiyar’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması gerektiğini belirten Hukukçu Dündar “Failin belirlenemediği durumda orada bulunan her sanık aynı cezayı alır” dedi.

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında çıkan karar​, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimsenin cinayeti üstlenmediği ve itirafçı dışında delil bulunmayan davanın kararında cinayetin nedenlerine ilişkin değerlendirme yer bulmadı. Davanın gerekçeli kararının birkaç hafta içinde açıklanması, ayrıca karara tüm tarafların itiraz etmesi bekleniyor. Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Kararı Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'a değerlendiren Ceza Hukukçusu Hadi Dündar “Daraltılmış baz verisinden yargılanan 4 sanık, Narin’in öldürüldüğü yerde bulunuyor, hangisinin hangi aşamada bu cinayete dâhil olduğunun ispatlanması gerekir, aksi takdirde 4’ü de iştirakten bu cinayetin failleri olur ve ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerekir. Fakat mahkeme Nevzat Bahtiyar’ı diğer 3 sanıktan ayırdı. Cinayete hangi aşamada ve hangi veriye dayanarak cinayetten sonra dâhil olduğunu henüz söylemedi” dedi.

“BAHTİYAR’IN İFADESİ DIŞINDA DELİL YOK”

Dosya kapsamında Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi dışında bir delil bulunmadığına dikkat çeken Dündar, davanın savcısının söz konusu sanığa verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası için İstinaf Mahkemesine başvurabileceğini kaydetti. Bahtiyar için savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğini ancak ‘delil karartma’dan hüküm kurulduğunu hatırlatan Dündar, temyiz incelemesi sırasında kararın bozulabileceğini kaydetti.

Bahtiyar’ın hangi aşamada olaya dâhil olduğunun net olmaması nedeniyle, hangi saikle orada bulunduğunun tahmin edilemeyeceğini ifade eden Dündar “Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ceza adalet sisteminin en önemli kriteridir. Eğer Nevzat Bahtiyar olay anında yani cinayetin işlendiği zaman diliminde diğer sanıklarla birlikte olmasaydı o zaman bundan faydalanırdı. Fakat ceza adalet sistemi delile dayanarak hüküm kurar, DNA raporu, kamera kayıtları, HTS raporları, çelişkili ifadeler, çuvalın Bahtiyar’ın evinden çıkmış olması, raporu ve cinayetten sonraki soğukkanlılıkları birlikte değerlendirildiğinde bu hüküm ortaya çıkıyor. Burada şüpheden sanık yararlanır ilkesine düşen bir durum yok, sanıkların cinayet​ zamanı diliminde nerede oldukları ve orada hangi amaçla bulunduklarını ispatlaması gerekir aksi hâlde suç için orada oldukları anlaşılır, failin belirlenemediği durumda orada bulunan her sanık ceza alır” diye konuştu.