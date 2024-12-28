Narin Güran cinayeti davasında üçüncü gün!

28 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:30

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak.

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava bugün üçüncü duruşmayla devam ediyor.

Narin Güran​ davasının dünkü duruşmasında sanık Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları alındı. Dünkü oturumda mütalaaya ilişkin savunmasını yapan amca Salim Güran, "Bir aileyi yok etti" diyerek medyayı suçladı. Kolluk kuvvetlerine tepki gösteren Salim Güran, "Beni yakalamasalardı Nevzat Bahtiyar zaten itiraf edecekti." dedi. Tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için yalan söylediğini iddia etti. Bahtiyar, cesedi sadece taşıdığını ifade edip "Cezam neyse razıyım." dedi. Ağabey Enes Güran ise savunması sırasında Nevzat Bahtiyar’a dönerek "Ben F.A. dersem kızından anlarsın. 7 sülalen de vardır içinde" dedi. Nevzat Bahtiyar da "Şerefsizlik yapma deyince gerginlik yaşandı. Enes Güran, Nevzat'ın üzerine yürümek istedi, araya jandarma girdi.

DAVADA ÜÇÜNCÜ GÜN

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak.