Narin'in köyünde ilginç detaylar! Ailenin lüks tutkusu: Çakarlı araç, köprüdeki yazı, galericiler, ağabeyin paylaşımları...

11 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:05

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran cinayetinde 23 şüpheli savcılığa sevk edilirken, gözaltında bulunan köy imamı serbest bırakıldı. Öte yandan köydeki 3 Porsche, ağabey Baran Güran'ın sosyal medyada yaptığı çakarlı paylaşımlar dikkat çekti. İstanbul Boğazı'na yansıtılan yazının paylaşıldığı gönderi ise gündem oldu. İşte Narin Güran cinayetinde şaşkına çeviren detaylar...

Narin Güran'ın ablasının ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı! Tülin Güran için cinayet iddiası

Narin Güran'ın ablasının ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı! Tülin Güran için cinayet iddiası

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni tam 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin'e ağlarken, olay ile ilgili gelen detaylar da dikkat çekti. 23 şüphelinin savcılığa sevk edildiği olayda ifadesine başvurulan ve gözaltında bulunan köy imamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

AİLENİN LÜKS HAYATI

Ailenin ve şüphelilerin işlemleri devam ederken, köylünün lüks yaşantısı sosyal medyada gündeme oturdu. İşte ağabey Baran Güran'ın çakarlı paylaşımları, Boğaz Köprüsü'ne yansıtılan 'Narin' yazısı ve köylünün lüks tutkuları...

KÖYDEKİ LÜKS ARAÇLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Narin cinayetinde soruşturma derinleşirken Gazeteci Ferit Demir yaptığı açıklamalarda Narin cinayetinin işlendiği köyde lüks araçlar gördüklerini söylemişti. Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında Barış Pehlivan, lüks araçların detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Narin'in fotoğrafı var. Ağabey Güran'a ait bir ınstagram hesabı bu. Silinen bir hikaye var. Ailenin annemin babamın üzerine gitmeyin diyor. Leyla daha önce kaybolan çocukla Narin'in beraber olduğu bir video paylaşılmış. Bu şu an Baran Güran'ın instagram hesabı.

Burada bir etiketleme var. Bu hesaba baktığımızda ticaret sicil gazetesinde Diyarbakır'da sahibi Narin'in soy ismi ile aynı kişiye ait. Cemal Burak Güran adlı kişiye ait Diyarbakır'da mobilya imalat san tic a.ş diye bir yer. Peki bu işletmenin ana işi nedir? Resmi Instagram sayfasında görüyoruz ki burası lüks araç galerisi."

"LÜKS GALERİ GÜRAN AİLESİNE AİT"

"Şunu anlayabiliyoruz, Diyarbakır'daki bu lüks oto galeri Güran ailesine ait. En azından Güran soy isimli birine ait. Ölen kızımızın abisi burada çalışıyor. Farklı markada bir sürü araca sahip bir galeri olduğunu görüyoruz. Keza aynı şirketin takip ettiği üç hesap var."

"Onlar da Güran soy isimli. Onlarda da bazısının merkezi İstanbul olan ayrı galeri işletmeleri olduğunu görüyoruz. Lüks araçlarda çekilen videolar var. Çakarlı araçlar görüyoruz. Diyarbakır'da ağabeyinin Instagram hesabından çakarlı lüks araçla gezdiğini görüyoruz. Ferit Demir bize bir ipucu verdi. Bir okuyucumuz bize ihbarda bulundu. Aynı ailenin birden fazla galerisi var. İstanbul'da da var.

BOĞAZ'DA 'NARİN' YAZISI

"Bir ihbar fotoğrafı var. Ağabeyin hesabını gördük ya, ağabeyin İstanbul'da çekildiği iddia edilen bir fotoğraf var. Aynı hesapta İstanbul Boğazı'na "Narin Güran Neredesin Abim" yazan bir yazı yansıtılıyor. Böyle bir paylaşım da var. Bu tabi bilgisayarda da yapılabilir bu notu da düşelim."

AĞABEY BARAN GÜRAN'IN TİKTOK HESABI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ağabeyin Baran Güran'ın TikTok hesabı da ortaya çıktı. Ağabeyin lüks arabalarla yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı ne edersin Narinim çık gel vallaha çık gel Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" paylaşımı da dikkat çekti.

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.