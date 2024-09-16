Narin Güran cinayetinde ağabey Baran Güran'dan dikkat çeken hamle! Diyarbakır Barosu'na başvuru yaptı 

16 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:48

Diyarbakır'da 19 gün sonra bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin ağabey Baran Güran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Diyarbakır Barosu, Narin’in abisi Baran Güran’ın davanın takibi için kendilerine başvuru yaptığını bildirdi.

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma derinleştikçe, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Soruşturmanın seyri gelen yeni bilgilerle değişirken Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Diyarbakır​ Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baran Güran’ın 16 Eylül 2024 tarihinde baroya resmi başvuruda bulunduğu belirtildi. Güran, başvurusunda “fail ya da faillerin kim olduğuna ve bu kişilerle olan yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesiyle ilgili sorumluluğu bulunan tüm kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını” talep etti.

Abinin ayrıca, olay hakkında bilgi sahibi olup da yetkililere bilgi vermeyen kişilerin de adalet önüne çıkarılmasını istediğini ifade edildi.

"TAKİP İÇİN VEKALET VERİLDİ"

Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Narin olayında şüpheli olmayan tek aile bireyi abi Baran Güran, davanın takibi için Diyarbakır Baro Başkanlığı'na vekalet verdi" açıklamasında bulundu.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar​ (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran​'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.