Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"

14 Eylül 2024 08:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 08:43

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan cezaevindeki amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran, eşinin yalanlarını tek tek ortaya çıkardı. Melek Güran "Eşimden şüpheleniyorum. Cezaevine giderek konuşması için ikna etmeye çalıştım, beni dinlemedi" dedi. İşte tüm detaylar...

Narin Güran cinayetinde baba şüphelendiği ismi açıkladı! 'Hiçbir şey olmamış gibi yanımda sigara yaktı'

Narin Güran cinayetinde baba şüphelendiği ismi açıkladı! 'Hiçbir şey olmamış gibi yanımda sigara yaktı'

Diyarbakır kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı. Soruşturma kapsamında amca, anne ve ağabey dahil tutuklu sayısı 11'e çıkarken, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Cezaevindeki amcanın eşi Melek Güran, eşinin yalanlarını tek tek deşifre etti.

"EŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dün tekrar gözaltına alınan Melek Güran ifadesinde eşi Salim'i "Kızım ve kayınbiraderimle beraber eşimi cezaevinde ziyarete gittim. Bildiklerini anlatmasını istedim. Salim ile Nevzat hep birlikte gezerdi. Narin'in DNA'sının bulunduğu araç gün boyunca Salim'deydi. Bu nedenle eşimden şüpheleniyorum" sözleriyle suçladı. Salim Güran dün yeniden ifadesinin alınması için adliyeye sevk edildi.

BAZ İSTASYONU KAYITLARI AMCAYI YALANLADI

Soruşturmadaki son gelişmeler üzerine dün cezaevinden Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek yeniden sorgulanan amca Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı. İtirafçı olan ve küçük kızın cesedini dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sorulan Güran, "Olay günü Nevzat'a seslenmedim. 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece 20.00'den sonra evime doğru ilerlerken kalabalığın içerisinde gördüm. Nevzat'a 'Arif'in kızını öldürdüm' demedim" ifadesini kullandı.

"HENÜZ BENDE DEĞİL. TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ"

Bunun üzerine HTS analizlerine dikkat çeken savcılar, olay günü 15.21- 15.46 arasında Bahtiyar'la birlikte olduklarını belirtti. Bu durumun itirafçının anlattıklarıyla uyumlu olduğu hatırlatılan Güran, "Baz istasyonu analizleri yanlıştır. Bu hususu kabul etmiyorum" dedi.

Güran, aynı gün saat 18.38'de telefonda görüştüğü Ramazan Atasoy'un "Henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" sözlerini de hatırlamadığını iddia etti. Otomobilinin sağ arka kapısının iç kısmında Narin'e ait DNA profili tespit edilen Güran, kapı ve camların sürekli açık olduğunu, çocukların sürekli araca bindiğini öne sürdü. İfadesinde tüm suçlamaları reddeden Güran, yeniden cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Narin Güran'ın (8) tutuklanan amcası Salim Güran ile işçisi R.A.'nın görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan R.A.'nın, Salim Güran ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü. Salim Güran’ın 'O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde' sözlerine R.A.’nın 'Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş' cevabını verdiği ortaya çıktı.

İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.