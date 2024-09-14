Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın ikinci ifadesi ortaya çıktı! İtirafçının iddiaları cevap verdi

14 Eylül 2024 00:15 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 00:37

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın ikinci kez ifadesi alındı. Savcılıktaki ifadesi sonra eren Salim Güran cezaevine gönderilirken amca itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını yalanladı.

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Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın ikinci kez ifadesi alınırken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarına da cevap verdi.

Narin'in öldüğü günün sabahında neler yaptığını anlatan amca Salim Güran şunları söyledi:

"Narin kaybolduğu gün sabah erken kalkıp tarlaya gittim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Uzatma borularını tarlaya serdim. Tarlaya gittikten sonra Çarıklı köyüne gittim. Ersin Karadaş'ı aradım. Borularını o almıştı. Boruları tarlaya dağıttım. Boruları bıraktıktan sonra üst geçidin oraya Ramazan'la gittim. Sıcak ekmek alıp geri geldim. Ersin'in numarasını şuan hatırlamıyorum ancak telefonumda numarası kayıtlı. Tavaşantepe'nin oradaki sondaj bölümüne gittik. Kahvaltı yaptık birlikte. Ondan sonra aynı kişileri tarlaya getirdik. Biz kahvaltımızı orada yaparız çoğunlukla. 08.30 civarında tarlada çalışmaya başladık. Kahvaltıdan sonra boruları sermeye devam ettik."

'BEN KIZI ÖLDÜRDÜM DEMEDİM'

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisi için 'Narin'in cesedini muhtar Salim Güran'dan aldım' sözlerini yalanlayan amca Güran, "Kendisi benim arkadaşım olur. Aramız iyidir. Köylümüzdür. Saatleri tam hatırlamamakla beraber 14.30 -20.00 saatleri arasında Ramazan Atasoy'la ara ara bir araya geldik. Nevzat Bahtiyar'ının aleyhimde söylediği şeyleri kesinlikle yalandır. Söylemiş olduğu olay gerçekleştirmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Ben Nevzat'a 'Arif'in kızını öldürdüm' demedim." dedi.

'NEVZAT İLE GÖRÜŞMEM OLMADI'

İtirafçı ile görüşme yaptığına yönelik iddiaları yalanlayan amca Güran, "Ben kesinlikle Nevzat'la olay günü görüşmedim. Bu hususu da kabul etmiyorum. 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat'la aynı lokasyonda bulunmadım. Kesinlikle görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır." ifadelerini kullandı.