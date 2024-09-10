Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Sırtında tırnak izleri, gözünde morluklar... Ekipler harekete geçti

10 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:54

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Anne, baba, kardeş ve amcaların gözaltında olduğu korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' sorusunu yöneltti. Araçta üçüncü kişilerin olup olmadığı araştırılırken, kolunda ısırık izi bulunan abi ile ilgili şoke eden detaylara da ulaşıldı. Öte yandan soruşturmada şüphelilerin gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. İşte Narin Güran cinayetinde son gelişmeler...

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Narin'den sonra bir kayıp daha! Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk evden çıktı, bir daha geri dönmedi

Son dakika | Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı: "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

Son dakika | Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı: "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin'in cansız bedeni dün kılınan cenaze namazıyla öldürüldüğü köyde toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Tüm okların çevrildiği amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında yaşanan gelişmeler ve detaylar ekipleri harekete geçirdi. Ağabeyin vücudunda bulunan morluk ve tırnak izleri, amcanın ise arabasındaki arka koltuk detayı yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkacak.

ŞÜPHELİLER İÇİN EK GÖZALTI KARARI

Öte yandan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı kararı verildi. Sorgulamaların tamamlanmaması nedeniyle gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı.

ARKA KOLTUKTA BAŞKA BİRİLERİ VAR MIYDI?

Türkiye'yi hüzne boğan cinayette anne, baba, kardeş ve amcaların da aralarında bulunduğu 24 kişinin sorgusu devam ederken Nevzat Bahtiyar cinayeti itiraf etti. Amcanın Narin'in cansız bedenini kendisine getirdiği ve 'bunu yok et' dediğini söyledi.

Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' diye sordu. İtirafçı, camların filmli olduğunu söyleyerek konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler bunun üzerine araçta başka biri olup olmadığına odaklandı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

ABİNİN SIRTINDA TIRNAK İZLERİ, GÖZÜNDE MORLUK

Öte yandan Narin'in kaybının ilk günlerinde abinin kolunda bulunan diş izi üzerinde durulmuştu. 2 ısırık izi üzerinde yapılan incelemeler sonucu, bir izin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Abinin gözaltına alındıktan sonra yapılan muayenelerde gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu görüldü.