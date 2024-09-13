Narin Güran cinayetinde baba şüphelendiği ismi açıkladı! 'Hiçbir şey olmamış gibi yanımda sigara yaktı'

13 Eylül 2024 21:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 22:09

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran şüphelendiği ismi açıkladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söyleyen Arif Güran, "Olay olduktan sonra Nevzat her akşam bu evime geliyor, eli bile titremiyor, yanımda oturuyordu. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor da devlet bulduktan sonra konuşuyor. Gözümün içine bakıp hiçbir şey olmamış gibi sigara sarıp beni teselli ediyorsa, hiçbir şüphe duymadığım insan çıkıyorsa ben şüphelenirim" diyerek sitem etti. Arif Güran aynı zamanda kardeşi ve muhtar Salim Güran'dan korkmadığını ifade etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini belirten baba Narin bulunana kadar Nevzat Bahtiyar'ın sustuğunu ve yanında rahat tavırlar sergilediğini ifade etti.

CNN Türk'e konuşan acılı baba Narin'i diğer kızlarından ayırdığını, bu ölümü kızının hak etmediğini, çocukları için her şeyi yaptığını söyledi. Köylerdeki isimsiz mezarlar için de, "Köylerde isimsiz yüzlerce mezar var. Sorulduğunda zaten kendimden geçmiştim. Orada benim kızımın sadece mezar taşı değil birçok mezarın taşı yok. Köylerde mezarlıklar böyle. Büyükşehirlerdeki gibi değil. Bunu kızımıza bir şey yapmışız buna mı getiriliyorlar anlamıyorum ki." dedi.

ŞÜPHELENDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiği ifade eden baba Arif Güran, "Ben artık böyle düşünüyorum. Yüzüme bakan bir insan bunu yapıyorsa, bunu da beklerim. Bir baba olarak Narin'e ne olduğunu bilsem ben yaşamam. Olay olduktan sonra Nevzat her akşam bu evime geliyor, eli bile titremiyor, yanımda oturuyordu. Niye kızımın yerini biliği halde söylemiyor da devlet bulduktan sonra söylüyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın kızımı 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum. Bir insan benim gözümün içine bakıp hiçbir şey olmamış gibi sigara sarıp beni teselli ediyorsa, hiçbir şüphe duymadığım insan çıkıyorsa ben şüphelenirim. Başkası bile sana verse ben polisi arardım, jandarmayı aradım, AFAD'ı arardım." dedi.

'80 BİN TL İÇİN KIZIMI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'

80 bin TL alacak için kızının öldürülmüş olabileceğini ifade eden baba, "80 Bin olayı, Nevzat B.'nin bize verdiği arabayı biz galericiye saattık. O da bizim arkadaşımızdı. 2 yıl önce oldu bu olay. Bu süre içerisinde araba kaza geçirdi. Mahkemesi de devam ediyor, belgelerini çıkartabilirsiniz. Bu süre içerisinde kaza yapan kişi örfi bir anlaşma ile Diyarbakır'dak galericinin yanına gitti, beni çağırdılar. Dediler ki biz örfi anlaşalım, mahkeme uzun sürecek, ben de davadan vazgeçeceğim. Bana verdiğiniz para ile ben davadan vazgeçeceğim. Kendi aramızda yaptın anlaşmayı hepimiz de imza attık. Biz biraz süre istedik birkaç ay şu an müsait değiliz diye. Bu araba Nevzat Bahtiyar2ın arabası. Ben de abimi, bu işten anlayan arkadaşları aradık. İlk önce kendini aprçaladı ben vermem diye. Ben ev yaptırıyorum dedim. Ben de iki abimizi çağırdım ortaa bir haksızlık var bu haksızlık niye bana geliyor. Araç benim aracım değil ki Nevzat'ın. Nevzat'a dediler ki sen haksızsın 45 sen vereceksin, 30 Arif verecek, 10 da muhtar versin. Ben de dedim sizi ben getirdim ne dediyseniz o. Bu olayı biz kapattık sanıyorduk demek ki kapatmamışız." diye konuştu.

"KARDEŞ GÖZÜYLE BAKTIĞIMDA İNANMIYORUM"

"Bir aile normal şekilde nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Ben ağabeyim olsa da Salim ile aynı yaştayız. Aramızda büyük sorunlar olmadı, olmaz da. Bütün hesap kitap ondadır. Bir kavga, bir husumetimiz kesinlikle olmadı. Salim Güran tutuklandıktan sonra bu soruşturma durdu mu durmadı, devam ediyor. Nevzat ortada mıydı yoktu. Bugün 9 kişinin tutuklanmasıyla bile soruşturma durmadı. Bir kardeş gözüyle baktığım zaman inanamıyorum. Devlet gözü ile baktıktan sonra belgeler var, araştırmalar var."

"EŞİME GÜVENİYORUM, GÜVENMESEM BOŞARDIM"

"Devlet gözüyle bakınca bir sürü belge var. Devlet dedikten sonra ne diyebilirim. Bir anne nasıl evladına kıyar. Böyle bir dünya mı var. Hangi çağda yaşıyoruz. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla ömür geçirdik. Güvenmesem boşanırdım."