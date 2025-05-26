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 | Selahattin Demirel

Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, oy çokluğu ile karar vererek Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı. Mahkeme, Narin'in annesi, abisi ve amcasına ağırlaştırılmış müebbet, Cesedi saklayan komşuları Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

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Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 19:23

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği belirlenen ve cansız bedeni bir çuvalın içinde dere kenarına gömülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, davada oy çokluğu ile karar vererek Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı. Buna göre Narin'in annesi, abisi ve amcasına verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezaları onanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta biten 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklanmıştı.

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