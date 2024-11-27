Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı!

27 Kasım 2024 19:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:52

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. Ailenin sildiği ve bir çocuğa baskıyla telkin yapıldığı görülen görüntüler, davanın seyrini değiştirebilir. Görüntülerin dava dosyasına eklendiği öğrenildi…

Narin'i kim öldürdü? Cinayetin sır perdesi aralanacaktı... Bütün gözler o kayıttaydı, jandarma gönderdi

Narin'i kim öldürdü? Cinayetin sır perdesi aralanacaktı... Bütün gözler o kayıttaydı, jandarma gönderdi

Narin Güran​ cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi. Güranların aile meclisini topladıkları ve sildikleri kamera görüntüleri kurtarıldı. Dava dosyasına eklenen görüntülerde bir çocuğa baskıyla telkinlerde bulunulduğu görülüyor.

YARGILAMAYI ETKİLEYEBİLİR

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

BAROYA ULAŞTI

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır​ Barosuna ulaştı.

MAHKEME HEYETİ İZLEDİ

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.