Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı!
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. Ailenin sildiği ve bir çocuğa baskıyla telkin yapıldığı görülen görüntüler, davanın seyrini değiştirebilir. Görüntülerin dava dosyasına eklendiği öğrenildi…
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi. Güranların aile meclisini topladıkları ve sildikleri kamera görüntüleri kurtarıldı. Dava dosyasına eklenen görüntülerde bir çocuğa baskıyla telkinlerde bulunulduğu görülüyor.
YARGILAMAYI ETKİLEYEBİLİR
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
BAROYA ULAŞTI
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.
MAHKEME HEYETİ İZLEDİ
Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.
DEŞİFRE EDİLECEK
Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.