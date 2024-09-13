Narin Güran cinayetinde flaş ifadeler! Kopan bacak, kayalıklardaki kan örneği detayı dikkat çekti

13 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:17

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 10 kişi tutuklandı ancak katil henüz ortaya çıkmadı. Ekipler cinayetin sır perdesini aralamaya çalışırken Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Cinayette düğümü '30 dakika'nın çözeceğini söyleyen Eren, Narin'in kopan bacağı ve kayalıklardaki kan örneğiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuvala konulmuş halde bir derede bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Davayı yakından takip eden Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin cinayetiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Davaya müşteki sıfatıyla dahil olmak için resmi başvuru yaptıklarını söyleyen Eren, küçük kızın kopan bacağı, kayalıklardaki kan izleri ve eşarpla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"NARİN İÇİN 'KAÇIRILDI' ALGISI OLUŞTURULDU"

Tanık beyanlarıyla 'Narin kaçırıldı' algısı oluşturulduğunu dile getiren Nahit Eren, "Narin'in kaybolma saati 17.40 diye bilinçli söylenmiş. Dikkat çekmek istediğim nokta o 30 dakikada kimin nerede ne yaptığının belirlenmesi. Bu olduğunda her şey çözülecek ve katil ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"NEVZAT'IN İTİRAFÇI OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'la ilgili iddialara da değinen Nahit Eren, "Geçmiş tecrübelerimizle paralel olarak yakınların yeri geldiğinde fail olabileceğini belirttik. Nedense ilgili birimler hiçbir şekilde bunu dikkate almadı" deyip şöyle devam etti:

"Nevzat gözaltına alındığında adeta bir gizli tanık, adeta kendisinin itirafçı olduğu algısı kamuoyuyla paylaşıldı. Bu da doğru değil. Kamuoyuna yanlış bir saat verdi ancak Narin 15.15 ile 15.40 arasında öldürülüyor. Nevzat tarafından da torbaya konuluyor."

"PAYLAŞILAN İLK RAPOR, ÖN OTOPSİ RAPORU DEĞİLDİ"

"Narin'in ön otopsi raporu çıktı" şeklinde çıkan haberleri eleştiren ve o raporun aslında bir otopsi raporu değil, bir tutanak olduğunu kaydeden Baro Başkanı, "O rapor, ön otopsi raporu değildi, o bir tutanaktı. Herkes tarafından paylaşıldı" dedi. Eren ayrıca "91 numune alındı, başkasına ait DNA'ya ulaşılamadı" diye konuştu.

KAYALIKLARDAKİ KAN ÖRNEĞİ

Kayalıklardaki kan örneğiyle ilgili konuşan Nahit Eren, "Köyde bulunan kayalıklardaki kan örneğinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burun kanamasından oluştuğu açıklandı ancak bu hangi bilimsel veriye göre yapılıyor? Hâlâ DNA sonuçlarını bekliyoruz. Böyle bir rapor henüz yok. Sadece köy sakinlerinin söylemleriyle hareket ediliyor. Görevliler onların ifadeleriyle yönlendirilmiş" dedi.

NARİN'İN KOPAN BACAĞI VE EŞARP MUAMMASI

Öte yandan Narin Güran'ın otopsisi sonrası bir bacağının koptuğu öğrenilmişti. Bu konuya açıklık getiren Baro Başkanı Eren, "Narin'in bacağının dışarıda kaldığını söylüyor, o bacak kopmuştu doğrudur. Ama savcılık tutanağına göre dizden aşağıdaki kemiklerin üzerinde bir et parçası yok. Narin'in bacağı dışarıdan bir canlının müdahalesiyle kopmuş görünüyor" şeklinde konuştu. Eren, Narin'in kırmızı eşarbının da cesedinin bulunduğu çuvalın içinden çıktığını söyledi.

AMCA SALİM GÜRAN YENİDEN SORGUDA

Halk TV'nin haberine göre; Diyarbakır'da katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklanan ilk kişi olan küçük kızın amcası Salim Güran, yeniden savcılığa getirildi. Cinayetin bir numaralı katil zanlısı olarak gösterilen amca Güran'ın yeniden ifadesi alınıyor.