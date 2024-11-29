Narin Güran cinayetinde görüntülerdeki çoban ilk kez konuştu! Sorguya çekip dayak atmışlar

29 Kasım 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:18

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin aile bireylerinin toplantı görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin ardından toplantıda sorgulanıp itildiği görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, ilk kez konuştu. Akgün yaşananlarla ilgili "Erhan Güran bana, 'Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun' dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Aile bireylerinin toplantı görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiğini görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ilk kez bir canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

"SİNİRLENDİLER VE BENİ DÖVDÜLER"

Narin’in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.”

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU DA CANLI YAYINA KATILDI

Öte yandan canlı yayına 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar da katıldı. İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin’i öldürmekle suçladığı babası Nevzat Bahtiyar’ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini söyledi. İbrahim Bahtiyar, “Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu” dedi. İbrahim Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna “kardeş gibiydik” cevabını verdi.

Nevzat Bahtiyar’ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. İbrahim Bahtiyar, bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi.

"BARAN GÜRAN BENİ TEHDİT ETTİ"

İbrahim Bahtiyar’a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu. Şu an tehdit edilmediklerini ama Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini ifade etti.