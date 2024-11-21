Narin Güran cinayetinde görüntülerle ilgili yeni karar

21 Kasım 2024 23:31 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:32

Türkiye'nin konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılama devam ediyor. Mahkeme, Dara bölgesine ait görüntülerin Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesini ve bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştırdı.

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu görüntülerin incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro’yu bilirkişi olarak seçti. Bilirkişiye, flaş bellekle teslim edilen görüntüler üzerinde inceleme yapması talimatı verildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Dara-2 askeri üs kamerasına ait görüntülerdeki saat diliminin normalden 6 dakika 45 saniye ileride olduğu, ayrıca sanıkların ve Narin’in evinin konumunun belirtildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLERİ KRİMİNAL BÜRO İNCELEYECEK

Mahkeme tarafından hazırlanan teslim tutanağında, dosyanın eklerine ilişkin olarak şunlar yer aldı:

"Dosya ekinde Dara-2 askeri üs kamerasına ait görüntüler (söz konusu görüntülerde yer alan saatin normal zaman dilimine göre yaklaşık 6 dakika 45 saniye ileride olduğu), dosya ekinde yer alan kamera çıktısında sanıklar ve maktulün evinin neresi olduğunun işaretlendiği, sanık Nevzat Bahtiyar'a ait ifadelerin bir örneğinin ve soruşturma aşamasında alınan daraltılmış baz verilerinin eklendiği, söz konusu verilerde sanıkların iddia edilen suç saatinde nerede olduklarının belirtildiği ve okul kamerasında Narin'in ne zaman geçtiğinin gösterildiği (söz konusu görüntülerde okul saatinin normal zaman dilimine göre yaklaşık 4 dakika ileride olduğu)."

AYDINLATILMAYI BEKLEYEN KONU

Tutanakta mahkemenin kurum tarafından araştırılması istenen konular da yer alırken şu ifadeler yer aldı:

"Maktul Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya sanık Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılması, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediğinin dikkatlice incelenmesi, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arasının değerlendirilmesi istenilmektedir."

Tutanakta, "sanık Bahtiyar'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırında ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi" talep edildi.

OKUL KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Mahkeme, özellikle Narin’in okul kamerasındaki görüntülerini inceledi. 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in cesedi 8 Eylül’de bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 4 sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 23 Ekim’de kabul edildi. Davanın ilk duruşması 7 Kasım’da yapıldı ve sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor. Duruşma 26 Aralık’a ertelendi.